...außerhalb der Börse und zwar gestern. Teilweise direkt, teilweise über eine Aktien-Anleihe und einen Rest in den Pensionsfonds des Konzerns. Die Mutter behält jedoch die Mehrheit, so dass Covestro weiterhin konsolidiert bleibt. Damit reduziert sich das Rückschlagsrisiko in Covestro. Vorteil für Bayer, die gestern knapp an der historischen Spitze notierten, wofür wir das Kursziel bereits auf 125 € angehoben hatten. Begründung: Bayer, inklusive Monsanto, wird in New York deutlich anders beurteilt als in Frankfurt. Ob wir das Kursziel nochmals anheben, lassen wir offen. Entscheidend ist, wie die Amerikaner diesen neuen internationalen Chemie-Gentech-Konzern beurteilen.br/>

