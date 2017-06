FRANKFURT (Dow Jones)--Die Norma Group hat von einem französischen Automobilhersteller einen Großauftrag für Leitungen und Steckverbinder für Kühlwassersysteme erhalten. Die Serienproduktion werde ab 2018 im Werk in Pilica in Polen starten, teilte der im MDAX notierte Spezialist für Verbindungstechnologie mit. Ab 2018 sollen jährlich bis zu 150.00 Verbindungsprodukte in rund 47.000 Kraftfahrzeugen mit Hybridantrieb zum Einsatz kommen. Der Auftraggeber wurde nicht namentlich genannt.

Die Anzahl an Verbindungsprodukten in Hybridfahrzeugen ist nach Unternehmensangaben rund ein Drittel höher sei, als in Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor. "Auf dem Weg zur reinen Elektromobilität spielt der Hybridantrieb eine wichtige Rolle als Brückentechnologie", sagte Norma-Vorstandschef Werner Deggim. Da die Leitungen aus Kunststoff für Kühlwassersysteme etwa 30 Prozent weniger wiegen als Lösungen aus Gummi und Metall, sei auch Gesamtgewicht der Fahrzeuge geringer.

