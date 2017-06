FRANKFURT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer Mercedes-Benz hat seinen Absatz im Mai zweistellig gesteigert. Mit 205.942 Fahrzeugen verkaufte Mercedes-Benz Cars im vergangenen Monat 12,3 Prozent mehr als im Mai 2016. Die Kernmarke Mercedes-Benz kam auf ein Plus von 13,5 Prozent, während vom Kleinwagen Smart 4,8 Prozent weniger verkauft wurden.

Besonders stark war Mercedes-Benz wieder einmal in China. Hier legten die Verkäufe um 32,2 Prozent auf 50.015 Fahrzeuge zu. In Europa stieg der Fahrzeugabsatz um 13,7 Prozent, in Deutschland kletterte er gar um 17,4 Prozent. "Mit den steigenden Temperaturen in Europa haben sich viele Kunden ihren Wunsch nach einem Cabriolet, Roadster oder Coupé von Mercedes-Benz erfüllt", sagte Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb. "Dies war im Mai besonders stark in Deutschland zu spüren."

