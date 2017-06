Durch die mehrfache Luftreinigung und effektive Filtermedien sorgt diese Filterkombination für eine Abscheiderate größer 99,9%. In den Vor- und Hauptfilterstufen werden feste Bestandteile von Laserrauch und -staub bis in den Nanopartikelbereich abgeschieden. Die Filtration bzw. Adsorption gas- und dampfförmiger Stoffe erfolgt in einem Aktivkohlefilter. Dabei kommt ein Hochleistungsventilator mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...