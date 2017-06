Aktie im Fokus - Symrise

Auch Symrise wagte den Börsengang erst im Jahre 2006 und damit weit nach Platzen der "Dotcom Bubble". Und auch Symrise ist eine Erfolgsstory an der Börse. Dies zeigt, dass die Banken wohl aus dem Platzen der damaligen Blase am Neuen Markt gelernt und sehr viel wert auf die Qualität der Börsenaspiranten gelegt haben. Symrise ist dabei im Markt für Duft- und Geschmacksstoffe tätig, der zwar ein Milliardenmarkt ist, aber von nur wenigen größeren Unternehmen (neben Symrise sind das z.B. Givaudan und International Flavors&Fragrances) in Form eines Oligopols beherrscht wird.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Aktie mit einem KGVe von knapp 30 gar nicht zu teuer. Denn Qualität hat eben ihren Preis. Gelingt der Aktie, ähnlich wie Gerresheimer, daher nach der längeren Konsolidierung der charttechnische Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, wäre das ein Kaufsignal mit Kursziel 80 Euro.

