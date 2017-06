Hamburg (ots) - Nachdem US-Präsident Donald Trump während des G7-Treffens auf Sizilien angedeutet hatte, das von 195 Staaten unterzeichnete Klimaschutzabkommen wieder aufkündigen zu wollen, sagte Kanzlerin Angela Merkel: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei" - die Europäer müssten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Dass die USA unter Trumps Führung ein verlässlicher Partner für Deutschland und Europa bleiben werden, bezweifelt nach einer Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des stern eine breite Mehrheit von 79 Prozent der Bundesbürger. Nur 16 Prozent meinen, dass auf die Vereinigten Staaten von Amerika auch weiterhin Verlass ist.



Drei Viertel - nämlich 75 Prozent - der Deutschen sind allerdings zuversichtlich, dass ein einiges Europa ebenso gut ohne Trumps Amerika auskommen und seine Interessen in der Welt allein vertreten könnte. 21 Prozent - darunter mit 36 Prozent überdurchschnittlich viele Anhänger der FDP - sind der Auffassung, dass Europa dazu nicht in der Lage wäre.



Wenn es um die Durchsetzung deutscher und europäischer Interessen gegenüber Donald Trump geht, ist für 61 Prozent der Befragten Angela Merkel und nicht SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Martin Schulz der bessere Verhandlungspartner. Dass Schulz dies besser kann, meinen nur 20 Prozent - darunter 40 Prozent der eigenen Anhänger. Mehr SPD-Anhänger - nämlich 48 Prozent - trauen das allerdings Merkel zu. 19 Prozent aller Befragten sind der Ansicht, dass keiner der beiden dem US-Präsidenten Paroli bieten kann.



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 31. Mai und 1. Juni 2017 im Auftrag des Magazins stern 1002 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.



