Das Parlament in Teheran und das Mausoleum von Ajatollah Chomeini sind Ziel von Angriffen geworden. Das Fernsehen berichtet von einem getöteten Wachmann und insgesamt zwölf Verletzten.

Im Iran haben mehrere Bewaffnete im Parlament und am Grabmal des Revolutionsführers Ajatollah Ruhollah Chomeini um sich geschossen. Im Parlament sei ein Wachposten getötet worden, mehrere Menschen seien dort und auch am Mausoleum im Süden der Hauptstadt Teheran verletzt worden, meldeten iranische Nachrichtenagenturen am Mittwoch. Ob es sich um eine konzertierte Aktion handelte, war zunächst unklar. Auch die Identität der Angreifer und ihre Motive seien noch nicht bekannt, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.

Drei Angreifer seien in das Parlament eingedrungen, sagte der Abgeordnete Elias Hazrati dem staatlichen Fernsehen zufolge. Einer sei mit einer Pistole, die beiden anderen seien mit Sturmgewehren des Typs AK-47 bewaffnet ...

