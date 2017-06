London - Für das Emerging Market Equities Team von Janus Henderson Investors in Edinburgh ist es von zentraler Bedeutung, finanzielle und andere Risiken der Unternehmen, in die es investiert, umfassend zu verstehen.Glen Finegan, Leiter Emerging Market Equities und Fondsmanager des Henderson Gartmore Emerging Markets Fund (ISIN LU0113993801/ WKN 625958), erläutere, dass das Team zwar Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) nicht explizit in den Vordergrund stelle, diese aber bei der Analyse der Nachhaltigkeit eines Unternehmens eine besondere Rolle spielen würden.

