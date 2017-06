FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 775 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2520 (2240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES TULLOW OIL PLC WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 220 PENCE - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 310 (275) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 980 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 785 (725) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 800 (870) PENCE - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 800 (870) PENCE - JPMORGAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 824 (825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 200 (215) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ABERDEEN TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - TARGET 332 (260) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES STANDARD LIFE TO OVERWEIGHT (EW) - TARGET 465 (402) PENCE - UBS RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 520 (380) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4550 (4100) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob