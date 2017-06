Bei einer Umfrage auf der Straße würde man sicherlich viele und vor allem falsche Antworten erhalten, wenn man nach Vanadium fragt. Kaum einer Person dürfte dieser Begriff wirklich etwas sagen. Dabei macht Vanadium unser Leben in vielen Bereichen leichter, auch wenn es so unbekannt ist. Vanadium ist ein bläulich schimmerndes, chemisches Element, das vor rund 200 Jahren entdeckt wurde. Erstmals richtig eingesetzt wurde es 1905 von Henry Ford in der Autoproduktion. Damals wurde klar, dass Vanadium Stahl härtet. Zudem muss es schon sehr heiß werden, bevor Vanadium den festen Aggregatzustand ändert. Bei 1.910 Grad schmilzt das Übergangsmetall. Den Siedepunkt erreicht es bei 3.407 Grad. Vanadium gehört zu den Elementen, die besonders häufig auf der Erde vorkommen. Meist ist die Vanadium-Konzentration jedoch gering, so dass ein Abbau nicht lohnt. Daher ist Häufigkeit nicht mit Verfügbarkeit gleichzusetzen. China, Südafrika und Russland an der Spitze Die letzten gesichert zur Verfügung stehenden Förderdaten stammen aus dem Jahr 2015. Damals wurden weltweit rund 79.400 Tonnen Vanadium gefördert. Hauptförderland war China mit 42.000 Tonnen, gefolgt von Südafrika (19.000 Tonnen) und Russland (15.000 Tonnen). Die weltweiten Reserven belaufen sich auf 15 Millionen Tonnen, als Ressourcen werden von amerikanischen Quellen 63 Millionen Tonnen angegeben. Doch nicht alles davon lohnt wirklich einen Abbau. 2016 soll die Förderung rund 75.000 Tonnen betragen haben. Damit bleibt sie hinter der Nachfrage zurück. Der Markt benötigte etwa 80.000 Tonnen Vanadium. Entsprechend stieg der Preis für Vanadium an. Diese Entwicklung lässt sich auch 2017 weiter verfolgen. In China werden aus Umweltschutzgründen immer mehr Minen geschlossen, die Vanadium produzieren, so dass das Angebot sich weiter verknappt. Auch die Bergwerke in Südafrika holen weniger Vanadium an die Oberfläche als in früheren Jahren. Technology Metals Australia: Eine große Chance in Westaustralien In Australien wird derzeit kein Vanadium gefördert. Doch das könnte sich bald ändern. Mindestens drei Companies sind auf dem besten Weg, Australien wieder auf die Förderlandkarte zu bringen. Dazu zählen Australian Vanadium (ASX: AVL; WKN: A2ABRH; ISIN: AU000000AVL6) und Technology Metals Australia (ASX: TMT; WKN: A2DG4Q; ISIN: AU000000TMT8). Beide Unternehmen agieren in einer einsamen Region im Murchison Distrikt in Westaustralien. Der nächstgelegene, rund 40 Kilometer entfernte Ort ist Meekatharra. In der Sprache der Aborigines bedeutet dies "Ort mit wenig Wasser", was eine ziemlich treffende Beschreibung für die Region ist. Etwa 750 Menschen leben heute noch in Meekatharra. Seit dem Ende des dortigen Goldbooms vor 12 Jahren haben viele die Region verlassen. Der Ort liegt rund 750 Kilometer nordöstlich von Perth. Der gut ausgebaute Highway 95 verbindet Meekatharra mit Perth und führt weiter an die Küste in die Nähe von Port Hedland, das rund 880 Kilometer entfernt liegt. Zudem gibt es in Meekatharra einen Flughafen mit einer mehr als 2.100 Meter langen Landebahn, so dass auch größere Flieger dort landen können. Der Bahnhof des Ortes wurde vor einiger Zeit geschlossen. Lage des Projekts in Westaustralien, Quelle: Technology Metals Investment Highlights Technology Metals Australia Hightech-Metall, für das bei begrenztem Angebot eine hohe Nachfragesteigerung erwartet wird Projekt, auf dem bereits gute Mineralisierungen gefunden wurden Hoher Abschlag zu den Bewertungen anderer Vanadium-Unternehmen bedeutet Kurspotenzial...

Den vollständigen Artikel lesen ...