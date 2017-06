Paris - An Europas Aktienmärkten ist der Handel am Mittwoch verhalten verlaufen. Wichtige Ereignisse werfen bereits ihre Schatten voraus, so dass eher Vorsicht und Zurückhaltung an den Börsen zu spüren ist. Allein geldpolitisch gesehen steht morgen die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an und in der folgenden Woche wird in den USA eine nächste Leitzinsanhebung durch die Fed erwartet.

Der EuroStoxx 50 stabilisierte sich nach seinen Verlusten seit Wochenbeginn und legte am späteren Vormittag um 0,02 Prozent auf 3'554,72 Punkte zu. Der CAC 40 in Paris rückte um 0,27 Prozent auf 5'283,32 Punkte vor, während der Londoner FTSE 100 vor den am morgigen Donnerstag anstehenden Parlamentswahlen 0,34 Prozent auf 7'550,82 Punkte gewann.

Es zeichnet sich zunehmend ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden grossen Parteien in Grossbritannien ab. Zwar haben die Konservativen mit Premierministerin Theresa May in den Umfragen noch immer die Nase vorn, aber die von Jeremy Corbyn geführte Labour-Partei verringerte den Abstand weiter. Nach den ...

