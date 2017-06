...sondern die kleineren Spezialisten oder die Ausrüster prägen zurzeit das Gesicht dieses Marktes, so auch das Gebot der Japaner (SOFTBANK) für ARM HOLDINGS (Großbritannien) als wichtigsten Repräsentanten der neuen Chip-Architektur. APPLIED MATERIALS sprang um 10 % als Reaktion auf die Ergebnisse an und wir hatten diese Aktie bereits kürzlich herausgestellt. Gewinn bis jetzt 42 %, neuer Zielkurs offen. In diesem Sog marschiert wieder INFINEON als größter deutscher Chip-Hersteller mit, dessen Kursziele wir bereits angehoben hatten.br/>

Der gesamte Chip-Markt ist zurzeit in Bewegung. Aber Chips sind die wichtigsten und kleinsten Bausteine der gesamten Wirtschaft.br/>

Ergebnis: In Chips zu investieren, ist nicht zwingend, jedoch wegweisend. So, wie sich dieser Zyklus aufbaut, ist er der Grundstein für die Entwicklung anderer Sektoren mit vielfältigen Erwartungen. Die zwei Nebenwerte in Frankfurt und Zürich sind: DIALOG SEMI und AMS!br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info