Leider ist dabei nicht die Rede von der gestern gestarteten Entwicklerkonferenz WWDC, die in Sachen Produktpalette einmal mehr nichts Revolutionäres zu Tage förderte. Es hat tatsächlich ein Analystenhaus gewagt, die Apple-Aktie herabzustufen. Pacific Crest ist der Meinung, dass sich vorhandene Risiken im aktuellen Kursniveau nicht ausreichend widerspiegeln. Man sieht die Aktie binnen 12 Monaten zehn Dollar tiefer und empfiehlt - aus unserer Sicht wenig konsequent - das Papier zu halten. Auch wenn der gestrige Abend keine neuen Kaufargumente geliefert hat, sind wir weiterhin der Meinung, dass Apple auch in den kommenden Jahren zu den dominierenden Erscheinungen im Technologie-Sektor gehören wird.br/>

