Janet Yellen hat bei der US-Notenbank ein duales Mandat übernommen. Auf der Beschäftigungsseite glänzt sie. Auf der anderen Seite gibt es jedoch ein Problem mit einem hartnäckig unkooperativen Indikator: der Inflation.

Im Vergleich mit ihrem Vorgänger Alan Greenspan schneidet Fed-Chefin Janet Yellen schlecht ab. Seit ihrem Amtsantritt an der Spitze der US-Notenbank im Februar 2014 lag das bevorzugte Preismaß der Fed bei durchschnittlich 1,1 Prozent und damit deutlich unter dem Notenbankziel einer Inflation von zwei Prozent. In den Jahren des Fed-Vorsitzes von Alan Greenspan zwischen 1987 und 2006 belief sich der Durchschnitt auf 2,5 Prozent und in den acht Jahren unter Ben Bernanke auf 1,9 Prozent.

Sollte sich der Trend fortsetzen - Yellen verbleiben ohne eine Wiederernennung durch Präsident Donald Trump noch sieben Monate im Amt -, wäre es der einzige Fed-Vorsitz in 30 Jahren, der keine nachhaltige Inflation nahe dem erklärten Fed-Ziel erreicht hat. Es wäre schon eine gewaltige Ironie für Yellen: Vor ihrer Vereidigung galt sie als geldpolitische Taube, die für Zuwächse am Arbeitsmarkt eine höhere Inflation in Kauf nehmen würde.

"Es ist aufschlussreich", sagt Torsten Slok, internationaler Chefökonom der Deutsche Bank AG in New York. Trotz all der expansiven Geldpolitiken der Notenbanken "sind wir noch immer nicht in der Lage gewesen, Inflation zu erzeugen. Wir alle aus der promovierten Gemeinschaft der Wirtschaftswissenschaften werden dadurch Demut gelehrt."

Die US-Notenbanker beobachten die Inflationsentwicklung mit Vorsicht - selbst wenn sie sich darauf vorbereiten, bei ihrem Treffen am 13. und 14. Juni die Leitzinsen anzuheben. Die Gouverneure Lael Brainard und Jerome Powell sagten vergangene Woche, dass sie die Inflation genauestens im Blick behielten. Zudem sprachen sie sich für eine vorsichtige Steigerung bei den Zinserhöhungen aus.

"Wenn sich die schwachen Inflationsdaten fortsetzen, wäre das Grund zur Besorgnis und könnte mich letztlich dazu bringen, den angemessenen Kurs in der Geldpolitik zu überdenken", sagte Brainard am 30. Mai vor der New York ...

