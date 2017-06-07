DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BCO POP.ESPS 14-19 ES0413790355 BAW/UFN
BCO POP.ESPS 15-25 ES0413790397 BAW/UFN
BCO POP.ESPS 16/22 POPS ES0413790439 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BCO POP.ESPS 14-19 ES0413790355 BAW/UFN
BCO POP.ESPS 15-25 ES0413790397 BAW/UFN
BCO POP.ESPS 16/22 POPS ES0413790439 BAW/UFN