Lauda-Königshofen - adidas-Aktie bleibt ein Leckerbissen! Chartanalyse Einer der stärksten Zugpferde aus dem DAX-Index adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) scheint nach einem finalen Hoch Anfang Mai an seine Grenzen gestoßen zu sein und hat sich bereits ein gutes Stück weit von den Jahreshochs entfernt - charttechnisch bleibt die Aktie aber weiterhin ein Leckerbissen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...