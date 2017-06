Der Energiekonzern E.ON rechnet nach der erfolgreichen Klage gegen die Brennelementesteuer mit einem Geldregen in Höhe von über drei Milliarden Euro. Der Versorger gehe davon aus, dass insgesamt Steuern in Höhe von 2,85 Milliarden Euro und Zinsen in Höhe von rund 450 Millionen Euro zurückerstattet werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

