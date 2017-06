Der britische Werbekonzern WPP (ISIN: JE00B8KF9B49) will eine Schlussdividende in Höhe von 37,05 Pence (ca. 0,42 Euro) je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Anhebung um 28,7 Prozent. Über den Dividendenvorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in London ab. WPP zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Insgesamt werden ...

