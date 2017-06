Auch die OECD blickt positiv auf den Euro-Raum - rät der EZB allerdings zu Vorsicht bei der Abkehr von der Nullzinspolitik. Die Geldpolitik solle konjunkturstützend bleiben bis die Inflation dauerhaft ansteige.

Trotz der wirtschaftlichen Erholung im Euro-Raum rät die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) der EZB zu einem vorsichtigen Kurs bei einer Abkehr von der Nullzinspolitik. "Wir glauben nicht, dass derzeit Handlungsbedarf für die EZB besteht. Sie wäre gut beraten, ihren Kurs zu halten, da die Risiken weiter sehr hoch sind", sagte OECD-Experte Christian Kastrop am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Paris zum Wirtschaftsausblick der Organisation. Aus Sicht der OECD sollte die Geldpolitik konjunkturstützend bleiben, bis die Inflation "eindeutig und dauerhaft" in Richtung des EZB-Zielwerts von knapp zwei Prozent ansteigt.

