Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Nacka Strand (pta018/07.06.2017/11:15) - STOCKHOLM IT VENTURES AB ERNENNT WAYNE LOCHNER ALS GROUP-CHAIRMAN



Nacka Strand, Schweden, 7. Juni 2017; Stockholm IT Ventures AB hat Wayne Lochner als Group-Chairman ernannt. Wayne Lochner begann seine Karriere in Asien als Broker bevor er zum CEO für die Geschäftsaktivitäten in Asien, Australien und Middle East ernannt wurde. In 1995, nach 20-Jahren Karriere in Asien kehrte er nach England zurück und gründete die Affinity Internet Holdings Ltd. ("Affinity"). Affinity galt als Vorreiter in der Bündelung und Vertrieb von Dienstleistungen in der mobilen Kommunikation und Internet durch des damals neue "White Label"-Konzept. Zur Umsetzung wurden strategische Partnerschaften zu Unternehmen wie Cisco, Cable und Wireless, Fujitsu, Vodafone und BT begründet, und dank des neuen Konzeptes gehörte Affinity zu den am schnellsten wachsenden börsennotierten Gesellschaften in England. Unter der Führung von Wayne Lochner entwickelte sich der Börsenkurs innerhalb von 9 Monaten von siebzig Pence auf über achtzig Pfund. Im Juni 2000 gewann Herr Lochner den " Ernst & Young Award" als 'London's E-Business Entrepreneur of the Year' und im Jahr 2001 war er Finalist für den "Alternative Investment Market (AIM) Awards" als 'Entrepreneur of the Year'. Im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeiten gründete Wayne Lochner weitere Unternehmen, so als Co-Gründer die Fantrac Global Ltd., welche kürzlich von Stockholm Ventures AB akquiriert und in das Unternehmensportfolio integriert wurde.



Stockholm IT Ventures AB führt eine Technologiegruppe welche in Europa tätig ist. Dabei fokussiert sie sich auf Beteiligungen an Gesellschaften welche in der Lage sind, Technologien bei e-Plattformen, Social Media und e-Merchandising zu Monetarisieren. Innerhalb der Gruppe konzentriert sich Pimboo, mit Entwicklerbüros in Estland und der Ukraine mit Spezialisten im Bereich e-Commerce, auf die Entwicklung von Technologien und Anwendungen, welche es den Nutzern erlaubt, ihre e-Plattformen zu entwickeln und am Markt profitabel einzusetzen. Fantrac Global Ltd. mit Schwerpunkt "Social Media" ermöglicht es Persönlichkeiten, Teams und Interessensvertreter aus der Welt von Unterhaltung, Musik und Sport ihre Social Media-Kanäle zu steuern und daraus Erträge zu erwirtschaften. Dabei spielt die Verbindung mit namhaften Marken wie Mastercard, Amazon und Dentsu Aegis Corporation eine wichtige Rolle, neue Wege in der Steuerung der Interaktion mit den Fans zu implementieren.



Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die Stockholm IT Ventures in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



