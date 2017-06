HAMBURG (Dow Jones)--Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland nach dem guten Jahresstart 2017 angehoben. Für das Wirtschaftswachstum 2017 rechnen die Experten nunmehr mit 1,3 (bisher: 1,1) Prozent. Für 2018 bestätigten sie ihre Prognose von 1,6 Prozent.

Eine wegen des milden Winterwetters hohe Bautätigkeit sowie ein hoher Außenbeitrag bei trotz guter Binnenkonjunktur schwachen Importen habe im ersten Quartal 2017 für eine außerordentliche Zunahme des Bruttoinlandsprodukts gesorgt, hieß es. Das dürfte im weiteren Jahresverlauf teilweise korrigiert werden.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bleibe weiterhin positiv; allerdings sei zuletzt die Arbeitsproduktivität gesunken. Der Preisanstieg bewege sich nach der Energieverteuerung inzwischen nahe der Marke von 2 Prozent.

Durch die europafreundlichen Wahlausgänge in den Niederlanden und Frankreich hätten sich die Risiken für die deutsche Wirtschaft reduziert und die Auswirkungen des Brexit seien durch die lange Verhandlungsdauer großteils erst einmal aufgeschoben.

"Was die USA betrifft, bleibt aber weiterhin nur zu hoffen, dass sich die Politik an den Realitäten orientiert", erklärten die Experten. In einigen Schwellenländern scheine sich zwar die Wirtschaft zu beleben, die zwei größten Volkswirtschaften, China und USA, hätten momentan aber eher Mühe, das bisherige Wachstumstempo zu halten. In den USA scheine die eingeleitete Zinswende bereits erste Bremsspuren zu zeigen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2017 05:27 ET (09:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.