Nach dem starken Jahresauftakt: equinet Bank hebt Kursziel für die MERKUR BANK-Aktie auf 9,30 EUR Kaufempfehlung erneut bestätigt / Starkes Immobiliengeschäft, solide Dividende und vorsichtige Unternehmensstrategie wirken sich positiv auf Beurteilung aus

München, 7. Juni 2017 - Jahresabschluss mit Rekordergebnis sowie erneut starke Zahlen zum Jahresauftakt 2017: Die equinet Bank hat ihre optimistische Prognose für die MERKUR BANK KGaA einmal mehr bestätigt. In ihrem aktuellen Research (Stand: 2. Juni 2017) erneuern die Analysten die Kaufempfehlung für die Aktie der inhaber-geführten Münchner Bank und heben das Kursziel um weitere 0,50 EUR auf 9,30 EUR.

Die equinet Bank sieht die MERKUR BANK in der "Pole Position", um von den gegenwärtigen Problemen der Wettbewerber zu profitieren und Kunden zu gewinnen, die mit ihrer derzeitigen Bank nicht zufrieden sind. Als zentrale Gründe für die positive Beurteilung der Unternehmens-entwicklung nennt equinet die unverändert guten Rahmenbedingungen im Immobilienmarkt, in dem die MERKUR BANK in der Bauträgerzwischenfinanzierung aktiv ist, die Tatsache, dass mit Dr. Marcus Lingel ein persönlich haftender Gesellschafter die Geschäfte führt, der großen Wert auf eine vorsichtige und Risiko minimierende Geschäftsentwicklung lege, sowie die zu erwartende Dividendenrendite von rund 3 % für 2016.

"Die Prognose bestärkt uns in der Meinung, dass der gegenwärtige Kurs das eigentliche Potenzial unserer Aktie noch längst nicht abbildet", so Dr. Marcus Lingel. Nach der erfolgreichen Kapital-erhöhung im Herbst 2016 steht der Kurs derzeit bei 7,75 EUR. Ungeachtet dessen bleibt die Aktie der MERKUR BANK eine attraktive Aktie für Anleger, die Wert auf Kontinuität und eine verlässliche Rendite legen. Die Hauptversammlung am 22. Juni wird voraussichtlich einer Dividende von 0,26 EUR je Aktie zustimmen - eine Erhöhung um 18 % gegenüber dem Vorjahr.

Das vollständige Research gibt es zum Download unter: https://www.merkur-bank.de/privatbank/investoren/aktie.html

Über die MERKUR BANK KGaA

Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung eigentümer-geführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partner-schaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2016 erreichte die MERKUR BANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 1 Mrd. EUR.

www.merkur-bank.de

MERKUR BANK KGaA
Bayerstraße 33
80335 München
Deutschland
ISIN: DE0008148206
WKN: 814820

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

