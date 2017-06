Valletta, Malta (ots/PRNewswire) - Monde Selection veranstaltete am 29. Mai 2017 ihre jährliche Preisverleihung in Valletta (Malta). Als weltweit führende Veranstaltung für die Lebensmittelqualität steht Monde Selection für die höchsten Standards in Europa und anderen Teilen der Welt. Dieses Jahr wurden 3.000 Erzeugnisse aus 89 Ländern und Regionen beurteilt. Milchpulver der chinesischen Firma Banner Dairy gewann den Goldpreis und großen Goldpreis.



Das Milchpulver von Banner Dairy wird von Experten für seinen hohen Nährwert, außerordentlichen Geschmack und hervorragenden Geruch gelobt. Bei der Preisverleihung wurden zwei Produkte von Banner Dairy ausgezeichnet: Infant Formula Milk Powder gewann den großen Goldpreis und Middle Old Age Milk Powder gewann den Goldpreis.



Banner Dairy steht für "China-Qualität" und kann bei allen Kriterien mit den höchsten Standards der Welt mithalten. Sowohl die koloniebildenden Einheiten (KBE) als auch die somatische Zellzahl (SZZ) liegen bei der Rohmilch des Unternehmens weit unter den amerikanischen und europäischen Standards. Bei Proteintests zur Ermittlung des Nährwertgehalts liegt Banner Dairy bei über 3,3 %, vergleichbare Produkte aus den EU-Staaten und den USA liegen nur bei 3 %. Hinter den strengen Quantifizierungsstandards von Banner Dairy steckt ein einzigartiges Industriemodell. Banner Dairy war Vorreiter des vereinheitlichten Aufzuchtverarbeitungsmodells, bei dem es nur zwei Stunden von der Milchgewinnung bis zur Milchverarbeitung dauert. Dadurch können die aktiven Nährwerte der Rohmilch bestmöglich erhalten bleiben. Guo Changzhan, Professor für Immunologie an der Peking University, erklärte, dass die zwei Stunden von der Milchgewinnung bis zur Milchverarbeitung die immunaktiven Substanzen in der Milch maximieren, was wiederum ein gesundes Wachstum bei Babys fördert.



Unterdessen wird über einen Feucht- und Trockenmischprozess, mikroverkapselte DHA und weitere Technologien gewährleistet, dass das Milchpulver seinen natürlichen Geschmack behält. Ferner maximiert das einzigartige Pasteurisierungsverfahren von Banner Dairy bei einer niedrigen Temperatur von 75 Grad Celsius die natürlichen immunaktiven Substanzen im Milchpulver.



Mit dem Ziel, die weltweite Nr. 1 bei Milchpulver für Säuglinge zu werden, setzt sich Banner Dairy dafür ein, das beste Milchpulver herzustellen. Banner Dairy übernimmt die Verantwortung, hochwertiges Milchpulver für die nächste Generation Chinas anzubieten. Wei Liqiang, Generaldirektor von Banner Dairy, bekräftigt dies mit den Worten: "Banner Dairy setzt sich dafür ein, das beste Milchpulver der Welt für Säuglinge zu produzieren, das den besten Geschmack und den höchsten Nährwert für Babys in China und anderen Ländern der Welt hat."



OTS: Banner Dairy newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126875 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126875.rss2



Pressekontakt: Liu Zejun +86-18800120493 334962185@qq.com