BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 06-Jun-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 06/06/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3362612.086 222.6747955 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 06/06/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6295662.003 16.70637032 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 06/06/2017 IE00B7SD4R47 75026 EUR 16993726.54 226.504499 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 06/06/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6594961.572 7.689617 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 06/06/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9385800.958 265.6910196 Daily ETP



Boost ShortDAX 06/06/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4794437.096 7.1511373 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/06/2017 IE00B7Y34M31 26150 USD 11848793.77 453.1087482 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/06/2017 IE00B8K7KM88 2316390 USD 20889602.51 9.0181716 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/06/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7502438.829 801.799597 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/06/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 16257092.53 4.3067804 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/06/2017 IE00B7ZQC614 271879114 USD 182628215.4 0.6717258 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/06/2017 IE00B7SX5Y86 147473 USD 14065515.73 95.3768875 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 06/06/2017 IE00B8HGT870 563348 USD 14085384.75 25.0029906 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 06/06/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2184279.947 106.6490868 Daily ETP



Boost Copper 3x 06/06/2017 IE00B8JVMZ80 450080 USD 6672804.12 14.8258179 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 06/06/2017 IE00B8KD3F05 19997 USD 2235579.119 111.7957253 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/06/2017 IE00B8VC8061 99620576 USD 43355472.4 0.435206 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/06/2017 IE00B76BRD76 416882 USD 13373687.2 32.0802702 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 06/06/2017 IE00B7XD2195 4161197 USD 18392993.41 4.4201208 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 06/06/2017 IE00B8JG1787 23215 USD 2150064.129 92.6152974 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/06/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2318731.563 41.27325672 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 06/06/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1989829.002 66.54946497 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/06/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 496390.7218 160.2811501 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 06/06/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12868547.29 55.64007269 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 06/06/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 657395.9795 206.3389766 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 06/06/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 287705984.2 5586.523965 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 06/06/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 138114365.5 16248.74888 Daily ETP



Boost Palladium 06/06/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 800693.477 58.9395272 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 06/06/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 770591.9162 103.1444139 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/06/2017 IE00B94QL251 7263 USD 863564.7937 118.8991868 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/06/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 315380.5515 5.6367277 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 06/06/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 117735.1784 69.2559873 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 06/06/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 635599.2474 85.9614887 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 06/06/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 518649.3759 87.0655323 Daily ETP



Boost Silver 2x 06/06/2017 IE00B94QL921 7515 USD 431403.0675 57.4055978 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 06/06/2017 IE00B94QL699 14638 USD 755090.9702 51.5842991 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/06/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 25652745.97 13.1572448 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/06/2017 IE00B8NB3063 523849 EUR 39276874.15 74.9774728 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1449748.104 113.4388188 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKS8QM96 232001 EUR 13817286.99 59.5570148 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 970418.9205 132.9340987 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKS8QN04 1071559 EUR 61584415.64 57.4717917 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKT09479 821 GBP 122802.9332 149.5772633 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8520015.561 48.23432988 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1934225.612 110.5271778 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/06/2017 IE00BKS8QT65 125650 USD 9576969.62 76.219416 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/06/2017 IE00BLS09N40 414427 EUR 14896141.05 35.9439444 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/06/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 8731628.787 20.5200951 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/06/2017 IE00BLNMQS92 25292 EUR 3257938.305 128.8129964 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/06/2017 IE00BLNMQT00 45065 EUR 1664680.654 36.9395463 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 06/06/2017 IE00BVFZGC04 174540 USD 2688658.022 15.4042513 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 06/06/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 971798.6323 109.4737673 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/06/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1204480.469 25.9670253 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/06/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 1062843.041 82.9697924 Short Daily ETP



Boost Brent 06/06/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5652342.774 16.3545433 Oil ETC



Boost Gold 06/06/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2952128.856 26.6274205 ETC



Boost Natural Gas 06/06/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1243815.397 25.144855 ETC



Boost BTP 10Y 5x 06/06/2017 IE00BYNXNS22 77650 EUR 4627321.906 59.59204 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 06/06/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3031758.498 50.803648 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 06/06/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1440506.486 74.8159596 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/06/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 133938.181 87.3699811 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/06/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 4058578.596 82.0544781 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/06/2017 IE00BYTYHS72 300299 USD 7035719.055 23.4290459 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/06/2017 IE00BYTYHR65 60057 USD 2420428.457 40.3021872 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/06/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 4551913.513 179.8748721 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/06/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 403774.3897 36.7067627 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 06/06/2017 IE00BYTYHQ58 8759523 USD 7062360.163 0.8062494 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 06/06/2017 IE00BYMB4Q22 134719 EUR 18385911.13 136.4760066 ETP



