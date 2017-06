Hannover - Eine ganze Reihe von EUR-Benchmarks wurde in den vergangenen Handelstagen angekündigt und platziert, berichten die Analysten der Nord LB.Bereits in der vergangenen Woche hatten die Analysten der Nord LB auf die Dual-Tranche (ISIN XS1626191107/ WKN A19JLS, ISIN XS1626191792/ WKN A19JLT) der NEDWBK verwiesen, die hierüber insgesamt EUR 2 Mrd. eingesammelt hat. Das Bundesland Bremen (ISIN DE000A1680Q1/ WKN A1680Q) sei im kurzen Laufzeitensegment (2Y) aktiv gewesen und habe EUR 500 Mio. zu ms -29 Bp platziert. Die kanadische Provinz Ontario habe ihre erste EUR-Transaktion in diesem Jahr angekündigt. Dabei wolle sie im längeren Laufzeitenbereich (7Y) tätig werden. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr sei die Export-Import Bank of China in EUR aktiv gewesen. Sie habe EUR 550 Mio. zu ms +60 Bp eingesammelt.

