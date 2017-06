Frankfurt - Über Grenzmärkte (die weniger entwickelten Volkswirtschaften der Schwellenländer) werden zahlreiche Mythen erzählt, so Carlos Hardenberg, Senior Vice President und Director of Frontier Markets Strategies der Templeton Emerging Markets Group.Seiner Meinung nach könnte dies der Grund sein, aus dem Anleger sie häufig zugunsten von Industrieländern oder traditionellen Schwellenmarkt-Anlagen übersehen hätten. Carlos Hardenberg denke, es sei an der Zeit, diese wichtige Nische erneut in Betracht zu ziehen. Denn es würden einige gute Gründe dafür sprechen, Grenzmärkte noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese würden sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: Erwartungen eines robusten Wirtschaftswachstums, Beständige Makroentwicklung, äußerst günstige Bewertungen, geringe Korrelationen.

