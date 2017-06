Die EU-Kommission will insgesamt 5,5 Milliarden Euro für gemeinsame Verteidigungsmaßnahmen freisetzen. Unter anderem sollen Entwicklung und Kauf von Schlüsseltechnologie vorangetrieben werden.

Die EU-Kommission will wegen der isolationistischen Politik von US-Präsident Donald Trump und des bevorstehenden britischen EU-Austritts noch mehr Geld in die gemeinsame Verteidigung stecken. Ab 2021 könnten rund eine Milliarde Euro pro Jahr aus dem EU-Haushalt in gemeinsame Projekte fließen, sagte EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska in einem am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Interview. Die Brüsseler Behörde schlug dafür einen Fonds vor, der die Entwicklung und den Kauf von Prototypen in Schlüsseltechnologien vorantreiben soll.

In den Jahren 2019 und 2020 stehen dafür 500 Millionen Euro bereit, nach 2020 soll das Budget auf jährlich eine Milliarde Euro aufgestockt werden. Mithilfe von Garantien für nationale Beiträge erhofft sich die EU-Kommission einen Hebeleffekt, so dass unter dem Strich fünf Milliarden Euro pro Jahr bereitstehen sollen. Zusätzlich will die EU nach 2020 mit jährlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...