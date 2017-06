Herr Wimmer, für mich steht schon jetzt fest: Der Kauf von B&R durch ABB ist der Deal des Jahres. Ab wann greift die Übernahme rechtlich und organisatorisch? Hans Wimmer: Wir gehen davon aus, dass die Übernahme aus rechtlicher Sicht Anfang des Sommers abgeschlossen sein wird. Organisatorisch gibt es innerhalb von B&R keine Änderungen. Das Unternehmen bleibt in seiner jetzigen Form bestehen. Ich bleibe der Geschäftsführer von B&R und werde mit den gleichen Management-Teams und dem gleichen Mitarbeiterstamm weiterarbeiten. Schließlich sind es unsere Mitarbeiter, die die Erfolgsgeschichte von B&R erst möglich gemacht haben. Was ändert sich für Ihre Kunden? Wimmer: Für unsere Kunden ändert sich gar nichts. B&R bleibt ein eigenständiges Unternehmen, das seine Entscheidungen selbständig trifft. Auch die Ansprechpartner bei B&R bleiben die gleichen. Mittel- und langfristig werden unsere Kunden davon profitieren, dass wir ihnen mit ABB an unserer Seite ein noch breiteres Produktportfolio anbieten können. Ich denke da zum Beispiel an die Robotik und an die Digitalisierungs-Plattform ABB Ability. Sehen Sie Schwierigkeiten bei der kulturellen Anpassung - hier der Konzern, dort der große, aber stets mittelständisch geprägte Automatisierungsanbieter? Wimmer: Absolut nicht. Bereits die ersten Kontakte mit dem ABB-Management haben gezeigt, dass unsere Firmenkulturen sehr gut harmonieren. Im täglichen Geschäft bleibt B&R ein dynamisches, kundenorientiertes und flexibles Unternehmen. Wir werden unsere Kunden weiterhin mit innovativen Lösungen begeistern. Im Hintergrund unterstützt uns der Weltkonzern ABB mit hoher Investitionsbereitschaft ...

