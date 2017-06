Unterföhring (ots) -



- Insgesamt 2,83 Millionen Kontakte während zehntägiger Laufzeit vom 19. Mai bis 28. Mai 2017 - Höchster nichtlinearer Anteil aller bisherigen Pop-up-Sender: 20 Prozent schauten Bourne-Filme via Sky On Demand und Sky Go - Nächster Pop-up-Sender "Sky Cinema Animation HD" seit 2. Juni on Air - Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning Sky Deutschland: "Mit 'Sky Cinema Bourne HD' haben wir unseren Kunden ein weiteres Highlight geboten mit actiongeladenen Filmen, die eine breite Zielgruppe ansprechen. Die starken Reichweiten belegen erneut den Erfolg von Sonderprogrammierungen auf Sky."



Unterföhring, 07. Juni 2017 - Die erfolgreiche Filmreihe rund um Geheimagent Jason Bourne wurde vom 19. bis 28. Mai auf Sky mit einem eigenen monothematischen Pop-up-Sender gewürdigt. Bei den Zuschauern war "Sky Cinema Bourne HD" mit allen fünf Filmen der Reihe inklusive der TV-Premiere von "Jason Bourne" äußerst beliebt. Die Sonderprogrammierung erzielte an den zehn Tagen eine kumulierte Sehbeteiligung von 2,83 Millionen Kontakten.



Besonders hoch war der nichtlineare Nutzungsanteil bei den "Bourne"-Filmen. 18 Prozent der Kontakte sahen die Filme via Streaming-Service Sky On Demand, weitere zwei Prozent via Sky Go. Sky Cinema Bourne HD erzielte damit den höchsten nichtlinearen Anteil aller bisherigen Pop-up-Sender auf Sky.



Der nächste Pop-up-Sender ist bereits seit 2. Juni on Air: Bis zum 11. Juni zeigt "Sky Cinema Animation HD" auf dem Sendeplatz von Sky Cinema Family in einer Sonderprogrammierung rund um die Uhr 24 ausgewählte animierte Filmhighlights, unter anderem "Die Peanuts - Der Film", "Pets" sowie die TV-Premiere von "Ice Age: Kollision voraus".



Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



