Prachtvolle Ornamentik, grafisch-moderne Details sowie Farbenspiele in Royalblau, Violett und Dunkelgrün - THOMAS SABO betritt mit der neuen Royalty Serie aus der Herbst/Winter-Schmuckkollektion 2017 erstmals königliches Terrain.



"In der Royalty Serie haben wir die Stilistik des viktorianischen Zeitalters modern interpretiert. Durch die aufwendige Ornamentik wird jedes Schmuckstück zum eleganten Fashion-Statement", sagt THOMAS SABO Creative Director Susanne Kölbli über die Inspiration. Die detailreichen Kreuz-Anhänger und Choker sowie die femininen Ringe, Ohrringe und Armbänder der Serie sind aus 925er Sterlingsilber, teils mit 750er Roségold-Vergoldung, und wurden von Hand mit einer Vintage-Linienstruktur geschmiedet. Veredelt ist jedes Schmuckstück mit einem hochwertigen Steinbesatz.



Im Rahmen der internationalen THOMAS SABO Herbst/Winter-Pressekonferenzen 2017 wird das Unternehmen die Royalty Serie sowie weitere Neuheiten der Schmuck- und Uhrenkollektionen ab dem 8. Juni 2017 Pressevertretern weltweit in Metropolen wie Berlin, Paris, London, Zürich, Wien, Madrid, Stockholm, Toronto, Sydney, Schanghai und Hongkong vorstellen.



Erhältlich ist die Royalty Serie in allen THOMAS SABO Shops und Shop-in-Shops, im Online Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern ab dem 1. Juli 2017.



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



