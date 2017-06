"Genug ist genug", sagte Theresa May. Die britische Regierungschefin will im Kampf gegen den Terror notfalls auch Menschenrechte einschränken. Die Opposition übt vor dem Wahlgang am Donnerstag lautstark Kritik.

Im Kampf gegen den Terrorismus will die britische Premierministerin Theresa May eine härtere Gangart anschlagen. Dabei schreckt sie auch nicht vor einer Verletzung der Menschenrechte zurück. Man müsse sicherstellen, dass Polizei, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste die notwendigen Befugnissen haben, um gegen die Bedrohung von Terroristen vorzugehen, erklärte die Regierungschefin bei einer Wahlkampfveranstaltung. "Und wenn uns die Menschenrechtsgesetze daran hindern, werden wir sie ändern".

Unter anderem soll es möglich sein, die Bewegungsfreiheit von Terrorverdächtige einzuschränken, auch wenn es nicht ausreichend Beweise gibt, um diese strafrechtlich zu verfolgen. Bei ihren Parteianhängern erntete sie dafür Applaus.

May steht seit den Terroranschlägen in Manchester und London unter Druck. Bevor sie Premierministerin wurde, war sie sechs Jahre lang Innenministerin und damit für den Sicherheitsapparat verantwortlich. In dieser Zeit gab es massive Stellenkürzungen bei der Polizei. Und wie nun im Zuge der Ermittlungen gegen die Attentäter von vergangenem Samstag bekannt wurde, sind den britischen Behörden offenbar fatale Fehler unterlaufen.

So sollen die italienischen Behörden ihre britischen Kollegen vor Youssef Zaghba gewarnt haben, einem der drei Männer, die am Samstag in der Londoner Innenstadt sieben Menschen töteten und 48 verletzten. Der 22-Jährige war italienischer Staatsbürger marokkanischer Abstammung. Nach Angaben aus Italien hatte Zaghba angekündigt, er wolle "ein Terrorist sein", ...

