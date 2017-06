Die Konsolidierung an der Wall Street dürfte am Mittwoch in eine neue Runde gehen. Anleger dürften sich mit Blick auf den "Super-Donnerstag" kaum aus der Deckung locken lassen, heißt es im Handel. Teilnehmer erklären die seit Wochenbeginn zu beobachtende Vorsicht unter anderem mit den bevorstehenden Terminen am Donnerstag. Denn neben den britischen Unterhauswahlen und der Sitzung der Europäischen Zentralbank sorgt vor allem die Anhörung des von US-Präsident Donald Trump entlassenen früheren FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss für steigende Nervosität. Dabei geht es um die "Russland-Affäre". Die Angelegenheit hat mit der jüngsten Krise im Nahen Osten zusätzliche Brisanz erhalten, denn laut Medien- und Geheimdienstberichten könnte Russland auch bei der Krise um Katar die Finger im Spiel gehabt haben.

Der Aktienterminmarkt suggeriert eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Händler sprechen angesichts der Sprengkraft möglicher Comey-Enthüllungen bereits von der "Ruhe vor dem Sturm." "Risikoreiche Vermögenswerte sind aktuell offenbar nicht ideal. Denn jedes der drei anstehenden Ereignisse könnte einen Ausverkauf am Aktienmarkt nach sich ziehen. Dies erklärt das Verhalten am Aktienmarkt, der sich in der Defensive befindet", sagt Marktstratege Hussein Sayed von FXTM.

