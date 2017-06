Bad Marienberg - eToro, das weltweit größte Social-Trading- und Investment-Netzwerk, legt seinen ersten CopyFund für Kryptowährungen auf, so eToro in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Blockchain und Kryptowährungen stellen in Sachen Finanzdienstleistungen die größte Innovation seit der Einführung des Computers dar", sagt so Yoni Assia, Mitbegründer und CEO von eToro. "Immer mehr Trader und Investoren entdecken das Potenzial dieses Markts für sich." Der neue CopyFund macht diesen Markt nun einer breiteren Masse von Investoren zugänglich.

