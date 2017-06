Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts023/07.06.2017/12:20) - Tausende Webinarteilnehmer und Hunderte Seminarteilnehmer kennen die pointierten und praxisorientierten Vorträge von Pressetherapeut Alois Gmeiner http://pressetherapeut.com . Nun intensiviert die Nachrichtenagentur pressetext ihre Kooperation mit dem Pressetherapeuten. Ab sofort steht unter dem Link http://pressetext.com/prcheck ein Gratis-Online-Check für PR und Öffentlichkeitsarbeit bereit. Mit Online-PR erfolgreich Der kostenlose Unternehmens-Check liefert allen, die mit Online-PR und Public Relations erfolgreich sein wollen, neue Ideen und konkrete Tipps für die Pressearbeit - und das kostenfrei. Das Wichtigste an diesem Check: Pressetherapeut Alois Gmeiner beantwortet jeden ausgefüllten PR-Check binnen 24 Stunden persönlich. Der Pressetherapeut steht Klienten von pressetext ab sofort auch als Berater zur Seite, um schlagkräftige und ungewöhnliche PR-Konzepte zu entwickeln. "Gerade heute hatte ich wieder einen Anruf vom Chefredakteur der Bild-Zeitung, der auf eine meiner impactstarken Pressemeldungen reagiert hat, den ich natürlich wie immer über pressetext versandt habe. Sofort wurde ein Interviewtermin mit meiner Klientin ausgemacht. Aus Erfahrung kann ich sagen: Nur Ideen und gute Storys bringen einen in die Medien. Und genau dafür sorge ich bei meinen Kunden", erklärt Alois Gmeiner. Warum ein PR-Check? Online-PR ist laut Ansicht des Pressetherapeuten die derzeit günstigste und nachhaltigste Kommunikationsform weltweit. Allerdings hat sich das noch immer nicht bei allen Unternehmern und Organisationen herumgesprochen, wie Gmeiner betont: "Es wird immer noch PR nach Schema F und im Offline-Modus praktiziert. Ganz falsch! Das Internet ist unser Medium - wir müssen mit diesem Medium lernen umzugehen, dann gibt es auch laufend neue Interessenten, die mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auch in Kontakt kommen und es gibt auch Presseanfragen oder eben Interviewanfragen. Genau aus diesem Grund benötige ich die Antworten aus dem PR-Check, um sofort ein Unternehmen und seine Öffentlichkeitsarbeit einschätzen und beurteilen zu können. Wenn auch noch ein Pressetext mitgesandt wird, dann kann ich sofort erste konkrete Verbesserungstipps für die PR des Unternehmens geben. Und Ideen, wie man aus einer Firmenevent oder eine Pressekonferenz ein extrem nachhaltiges und auch online wirksames Social-Media-Event macht. Ideen sind das Wichtigste." "Viele Kunden von pressetext legen Wert auf Services zu fairen Preisen. Aus diesem Grund ist das Angebot von Alois Gmeiner für PR-Verantwortliche interessant, von dem jetzt auch pressetext-Kunden profitieren können", unterstreicht pressetext-Geschäftsführer Franz Temmel. Der PR-Check ist ab sofort gratis unter http://pressetext.com/prcheck verfügbar und kann einfach online ausgefüllt und abgesandt werden. (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170607023

