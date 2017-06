Hamburg (ots) - Schauspieler Mathieu Carrière (66) macht bei Festen in seiner Hamburger Wohngemeinschaft - die drei Mitbewohner sind nicht älter als Ende zwanzig - klare Ansagen. Vor einer Party halte er immer "eine seiner berüchtigten Reden", verrät Carrières Tochter Elena in einem Doppel-Interview mit GALA (Ausgabe 24/17, ab morgen im Handel). Das 20-jährige Model lebte bis vor Kurzem selbst in dieser WG. "Er stellt sich dann bei denen vor, die er noch nicht kennt, und sagt: ,Leute, es gibt hier ein paar Regeln. Kein ungeschützter Geschlechtsverkehr, keine harten Drogen. Nicht hauen und nicht klauen.' Der Rest ist ihm recht." Was Mathieu Carrière an seinen jungen Mitbewohnern gefällt? "Wir haben Spaß miteinander, ich lerne viel von ihnen und fühle mich 20 Jahre jünger."



