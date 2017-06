Rand Merchant Investment Holdings (JSE:RMI) hat über die Innovationsdrehscheibe AlphaCode von RMI für Fintech-Unternehmer und Nedbank Private Equity ("NPE") über sein Private-Equity-Investmentvehikel BoE Private Equity Investments in einer mehrere Millionen Dollar umfassenden Transaktion jeweils Minderheitsbeteiligungen an Entersekt erworben. Entersekt ist ein in Stellenbosch ansässiger Innovator, der eine erstklassige pushbasierte Authentifizierungs- und App-Sicherheitstechnologie entwickelt hat.

Mit der Kapitalzufuhr werden die internationale Expansion sowie Forschung und Entwicklung finanziert. Alle aufsichtsrechtlichen Zulassungen liegen vor, einschließlich die der Competition Commission Südafrikas.

Entersekt richtet sich an weltweit tätige Unternehmen, die benutzerfreundliche und solide Authentifizierungs- und Sicherheitsprodukte für Interaktionen mit ihren Kunden benötigen. Die patentierten Sicherheitsprodukte von Entersekt schützen bereits annähernd 100 Millionen Transaktionen pro Monat und entsprechen den weltweit strengsten Regulierungsvorschriften. Während der Fokus auf Finanzdienstleistungen liegt, finden die Produkte und Lösungen ein breiteres Anwendungsspektrum in Branchen wie Gesundheit und Versicherungen, die ebenfalls mit sicherheitsrelevanten und aufsichtsrechtlichen Herausforderungen konfrontiert sind.

Die patentierte Lösung des Unternehmens schafft einen sicheren Kanal zwischen Unternehmen und Nutzer, in den selbst Entersekt nicht eindringen kann. Bei den Kunden im mobilen Banking gingen die Verluste durch Betrug seit der Implementierung um 99 zurück. Entersekt hat bereits zahlreiche große Kunden aus dem Bankensektor abgesichert, darunter Absa, Nedbank, Capitec, Investec, Swisscard, Equity Bank, Ecobank, Pluscard und First Bank of Colorado. Über den Bankensektor hinaus hat das Unternehmen zudem Authentifizierungslösungen für Old Mutual und weitere Firmen bereitgestellt und Resellervereinbarungen in Europa und den USA abgeschlossen. Entersekt verfügt weiterhin über eine starke Vertriebspipeline.

Die mobile Authentifizierung ist eine schnell wachsende Branche. Sie ist Voraussetzung für Finanzdienstleistungen, da es zunehmend erforderlich ist, riskantere Transaktionen unkompliziert durchzuführen, ohne komplexe Authentifizierungsprozesse. Vor Kurzem hat der Kunde eines Kunden eine Transaktion von 65 Millionen per Mobiltelefon mithilfe der Verschlüsselungstechnologie von Entersekt verarbeitet. Das disruptive Modell von Entersekt senkt den Betrug zu erheblich niedrigeren Kosten als andere Technologien und bietet gleichzeitig erstklassige Betrugsprävention.

Dominique Collett, Senior Investment Executive bei RMI und Head von AlphaCode, erläuterte die Beweggründe für die Investition: "RMI sucht über AlphaCode nach Investitionsmöglichkeiten in Fintech-Firmen der nächsten Generation. Wir sind auf wachstumsstarke Unternehmen aus, die zum Skalieren bereit sind und von starken unternehmerischen Führungsteams geleitet werden. Entersekt hat all diese Kriterien erfüllt. Da RMI Erfahrungen mit der weltweiten Skalierung von Unternehmen hat und Anbieter von Wachstumskapital ist, glauben wir, dass diese Vereinbarung den Wert unseres Portfolios aus Bluechip-Beteiligungen steigert. Es ist das zweite Investment von AlphaCode nach Merchant Capital, das KMU mit Betriebsmittelfinanzierung ausstattet."

Marthin Greyling, Principal im Nedbank Private Equity Team, kommentierte: "Da Entersekt bei der Bereitstellung seines einzigartigen Produktangebots für führende Finanzinstitute Erfolge vorweisen kann und strategisch positioniert ist, um das weltweite Wachstum im Bereich Sicherheit und Transaktionsauthentifizierung für mobile Apps zu nutzen, ist Entersekt ein attraktives Investitionsziel. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AlphaCode und den bestehenden Anteilseignern, um die weltweiten Wachstumsbestrebungen des Unternehmens zu unterstützen."

"Es ist uns eine große Ehre, dass solch herausragende Investoren unsere langfristige Vision auf diese Weise mitgetragen haben", sagte Schalk Nolte, CEO von Entersekt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit auf Vorstandebene, um das erhebliche Potenzial zu erschließen, das wir auf dem weltweiten Markt sehen. Wir können nun über unser gesundes organisches Wachstum hinaus Fahrt aufnehmen und rasch eine Präsenz in neuen Ländern aufbauen. Wir haben ein starkes Standbein in Afrika, Europa und den USA, unsere Technologie kann Unternehmen in anderen Regionen jedoch ebenfalls einen großen Wertzuwachs bieten. Unternehmensweite Sicherheitslösungen, die das Mobilfunkerlebnis der Verbraucher optimieren, Rechtsvorschriften einhalten und ein Sprungbrett für Innovation bieten, finden zunehmend ein immer breiteres Einsatzspektrum."

Über Entersekt

Entersekt ist ein innovativer Pionier in den Bereichen Push-Authentifizierung und Anwendungssicherheit. Das einzigartige Konzept des Unternehmens verbindet die Stärken der elektronischen Zertifikatstechnologie mit dem Komfort von Mobiltelefonen, um Finanzdienstleistungsfirmen und ihren Kunden vollständigen Schutz vor Betrug beim Onlinebanking zu bieten. Auf der Grundlage offener Technologien für hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und einfache Integration schützen die patentierten Sicherheitsprodukte von Entersekt täglich Millionen von Geräten und Transaktionen, wobei die weltweit strengsten Regulierungsvorschriften eingehalten werden. Unternehmen rund um den Globus orientieren sich an Entersekt, um das so wichtige Vertrauensverhältnis zu festigen, das sie mit ihren Kunden pflegen, und um durch die Einführung attraktiver, benutzerfreundlicher, neuer mobiler und internetbasierter Dienstleistungen auf diesen Beziehungen aufzubauen. www.entersekt.com.

Über BoE Private Equity Investments

BoE Private Equity Investments ist das Investitionsvehikel für den Geschäftsbereich Private Equity der Nedbank, ein namhafter, im mittleren Marktsegment tätiger Private-Equity-Investor Südafrikas, der bei erfolgreichen Investitionen und Kooperationen mit Managementteams in verschiedenen Wachstumsunternehmen und Branchen seine Kompetenz unter Beweis gestellt hat. www.nedbank.co.za

Über Rand Merchant Investment Holdings

Rand Merchant Investment Holdings, auch als RMI Holdings bezeichnet, ist eine an der JSE notierte Beteiligungsgesellschaft mit einem Investmentteam erfahrener, alternativ denkender Finanzdienstleistungsspezialisten, die als Anteilseigner mit Einfluss aktiv mit intelligenten und branchenverändernden Managementteams kooperieren. www.rmih.co.za.

Über AlphaCode

AlphaCode, ein kollaborativer Club für Finanzdienstleistungsunternehmer der nächsten Generation, strebt an, ein unternehmerisches Ökosystem für Finanzdienstleistungen zu schaffen, indem er Unternehmer, Intrapreneure, Branchenexperten und Vordenker zusammenbringt, um sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen und schließlich die Branche umzugestalten. AlphaCode wurde von den Gründern von RMI gebildet, um disruptive, tragfähige und skalierbare Fintech-Unternehmen zu identifizieren, mitzugestalten und auszubauen, welche die Landschaft der Finanzdienstleistungsbranche verändern werden. www.alphacode.club

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Entersekt:

Jeanne Maartens, +27 21 815 2800

SVP Marketing

jeanne@entersekt.com

oder

RMI/AlphaCode:

Michelle K Blumenau, +27 83 273 9891

michelle@turquoisepr.co.za

oder

Nedbank Private Equity/BoE Private Equity Investments:

Marthin Greyling, +27 11 295 8320

marthing@nedbank.co.za