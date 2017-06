Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion fünfjähriger Bundesobligationen, im Fachjargon Bobl genannt, ist die Nachfrage am Mittwoch trotz einer gesunkenen Durchschnittsrendite besser ausgefallen als bei der vorangegangenen Versteigerung. Die Deutsche Finanzagentur brachte Papiere im Wert von 2,414 Milliarden Euro zu einem Durchschnittszins von minus 0,46 Prozent unter, wobei die Nachfrage nach den 2022 fälligen Papiere 1,6-mal höher war als das zugeteilte Volumen.

Die relativ robuste Nachfrage dürfte auch der derzeit zu beobachtenden Präferenz der Anleger nach sicheren Häfen geschuldet gewesen sein angesichts einiger Unwägbarkeiten wie anstehenden Notenbanksitzungen in Europa und den USA, der Wahl in Großbritannien und politischen Risiken in den USA wie auch im Nahen Osten.

Nachfolgend Einzelheiten der Auktion; In Klammern die Resultate der Auktion gleicher Papiere vom 10. Mai:

=== Emission 0,00-prozentige Anleihe (Bobl) mit Laufzeit 8. April 2022 Volumen 3 Mrd Bietungsvolumen 3,764 Mrd Zuteilungsbetrag 2,414 Mrd Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,4) Durchschnittsrend. -0,46% (-0,31%) ===

June 07, 2017 06:24 ET (10:24 GMT)

