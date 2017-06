Liebe Leser,

RWE teilt mit: Der Aktionär BlackRock Inc. mit Sitz in Wilmington in den Vereinigte Staaten von Amerika hat die meldepflichtige Schwelle von 5% überschritten. Dies wurde von RWE am 6. Juni mitgeteilt - Datum der Schwellenberührung soll demnach am 31. Mai 2017 gewesen sein. Es ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben, dass Aktiengesellschaften wie RWE es mitteilen müssen, wenn einzelne Aktionäre sogenannte meldepflichtige Schwellen überschreiten oder ... (Peter Niedermeyer)

