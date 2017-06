Liebe Trader,

die von der Energiewende strapazierten Stromkonzerne E.ON und RWE können mit Steuerrückerstattung in Milliardenhöhe rechnen - Das Bundesverfassungsgericht entschied am Mittwoch eine Aufhebung der zwischen 2011 von 2016 kassierten Brennelementesteuer. Für E.ON bedeutet dies eine potentielle Rückzahlung von rund 2,8 Milliarden Euro, Anleger zeigten sich intraday begeistert und schoben die Aktie um über vier Prozent an. Damit hat das Wertpapier gleichzeitig ... (Rafael Müller)

