Liebe Trader,

positive Signale aus der Flugbranche hievten die Aktie der Lufthansa im gestrigen Handel an die DAX-Spitze - sowohl eine anziehende Nachfrage aus den USA und Asien, sowie auch positive Analystenratings drückten die Notierungen in einem schwachen Marktumfeld weiter empor. Seit dem Ausbruch über die markante Hürde aus 2015/2016 bei grob 15,00 Euro im März dieses Jahres haben Käufer in dem Wertpapier der Lufthansa nämlich schon ein größeres Kaufsignal etabliert, ... (Rafael Müller)

