Liebe Trader,

das Wertpapier des US-amerikanischen Einzelhändlers für Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren Bed Bath & Beyond befindet sich seit dem gescheiterten Ausbruchsversuch über 80,00 US-Dollar aus Anfang 2015 in einem intakten Abwärtstrend und rutschte in den vergangenen Handelswochen sogar unter die markante Unterstützungszone von 35,55 US-Dollar zurück. Dieser Kursabschlag unter die letzte große Supportzone könnte das Wertpapier nun weiter unter Druck setzen und zu einem fortgesetzten Abverkauf führen. Daher ergeben sich auf aktuellem Kursniveau weiterhin gute Short-Ansätze, die auf kurzfristiger Basis nachgehandelt werden können - Nicht zuletzt weil die Marke von 35,55 US-Dollar jetzt eine sehr starke Hürde darstellt.

Short-Chance:

Aus der aktuellen charttechnischen Auswertung folgt kurzfristiges Abwärtspotential noch bis in den Bereich von zunächst 33,35 US-Dollar, darunter könnte es mit Leichtigkeit sogar auf 31,75 US-Dollar weiter abwärts gehen. Die Verlustbegrenzung sollte vorsichtshalber aber noch oberhalb von 35,60 US-Dollar angesetzt werden, falls der Wert direkt auf dem Absatz zu Oberseite wieder abdreht. In diesem Fall könnte eine dynamische Gegenbewegung sogar bis auf das Niveau von rund 40,00 US-Dollar aufwärts reichen. Höher als der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei aktuell 41,52 US-Dollar wird es mit der Bed Bath & Beyond-Aktie jedoch nicht mehr gehen.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 34,00 US-Dollar

Kursziel: 33,35 / 31,75 US-Dollar

Stopp: > 35,60 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,60 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Bed Bath & Beyond Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,08 US-Dollar; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

