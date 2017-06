Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations

Pressemitteilung

Extel, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations

Frankfurt am Main, 07. Juni 2017. WeConvene Extel, die WirtschaftsWoche und der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband freuen sich, die Shortlist des "Deutschen Investor Relations Preises 2017" zu veröffentlichen. Mit diesem Preis wird alljährlich herausragende Investor Relations-Arbeit in Deutschland prämiert. Er wird dieses Jahr zum 17. Mal vergeben.

Die Gewinner werden im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung während der 20. DIRK-Konferenz am 13. Juni 2017 in Frankfurt am Main gekürt und die Preise feierlich überreicht.

Die Nominierten der einzelnen Kategorien sind in alphabetischer Reihenfolge:

DAX30 MDAX SDAX TecDAX Continental AG Hannover Rück Rhön-Klinikum QIAGEN N.V. SE AG Deutsche LANXESS AG SAF-HOLLAND Telefónica Deutschland Telekom AG S.A. Holding AG

Munich Re LEG Immobilien TAKKT AG United Internet AG AG IR-Manager IR-Manager IR-Manager IR-Manager TecDAX DAX30 MDAX SDAX

Christian Burkhard Stephan Haas Veronika Bunk-Sanderson Becker-Hussong Sawazki (LEG (SAF-HOLLAND (Telefónica Deutschland (Munich Re) Immobilien AG) S.A.) Holding AG) Hannes Wittig Karl Steinle Dr. Kai G. John Gilardi (QIAGEN (Deutsche (Hannover Rück Klinger N.V.)

Telekom AG) SE) (Rhön-Klinikum AG) Rolf Woller Oliver Julia Stephan Gramkow (United

(Continental Stratmann Klostermann Internet AG) AG) (LANXESS AG) (Sixt SE) David Enticknap, Managing Director von WeConvene Extel: "In diesem Jahr führen wir zum zwölften Mal in Folge unsere Studie in äußerst erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem DIRK durch und freuen uns sehr darüber."

"Privatanleger und Finanzjournalisten brauchen transparente, nachvollziehbare und aktuelle Informationen, um den Wert einer Aktie realistisch bewerten zu können. Gute IR-Manager liefern nicht nur diese Fakten, sondern helfen auch dabei, diese einzuordnen. Deshalb zeichnen wir zusammen mit dem DIRK Deutschlands beste IR-Manager aus", sagt Hauke Reimer, stellvertretender Chefredakteur der WirtschaftsWoche.

Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, fügt hinzu: "Die IR-Arbeit deutscher Unternehmen genießt global ein hohes Ansehen und entwickelt sich zusehends weiter. Besonders die strategische Ausrichtung hat in den letzten Jahren zugenommen. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern Extel und der WirtschaftsWoche auch hinsichtlich der Qualität und der Unabhängigkeit bei der Bewertung dieser Arbeit den Maßstab setzen zu können."

Für weitere Informationen:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

Kay Bommer Reuterweg 81 60323 Frankfurt T. +49 (0) 69.9590 9490 M. +49 (0)173.2094 116 kbommer@dirk.org www.dirk.org

Über den DIRK: Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung.

Über WeConvene Extel: We Convene Extel führt Marktstudien in ganz Europa durch, die alle drei Seiten der Investment-Community untersuchen und stellt ein umfassendes Angebot von Ranglisten, Markttrends und Einsichten in die aktuelle Stimmungslage zur Verfügung. Mit über 16.000 Teilnehmern ist WeConvene Extel Europe die weltweit größte Studie ihrer Art. Der Kompetenzbereich, das Branding und die professionelle Integrität von Extel ist bei Maklergesellschaften, Vermögensverwaltern und Unternehmen weltweit gleichermaßen anerkannt.

Über die WirtschaftsWoche: Die WirtschaftsWoche ist das große aktuelle, konsequent marktwirtschaftlich orientierte, weltoffene Wirtschaftsmagazin für Entscheider in Deutschland. An die 100 Redakteure, so viele wie bei keinem anderen Wirtschaftsmagazin, analysieren Woche für Woche die wesentlichen weltweiten Entwicklungen in Wirtschaft und Politik, auf den Finanzmärkten und im Management, in Technik und Wissenschaft. Die Redaktion stützt sich dabei auf Auslandsbüros in New York, Shanghai, São Paulo, Tokio, Brüssel, London, Paris und im Silicon Valley. Ergänzt wird die Berichterstattung durch das Online-Team von wiwo.de, das tagesaktuell Ereignisse präsentiert und analysiert.

