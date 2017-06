Water Street begleitet aktiv den Zusammenschluss des europäischen Anbieters mit dem US-amerikanischen Anbieter Kombiniertes Unternehmen bietet umfassendes Produktportfolio mit Schwerpunkt auf chirurgischer Sicherheit und Effizienz

Die Interlock Medizintechnik GmbH und Key Surgical, Inc. gaben heute bekannt, dass sie sich zu einem der weltweit führenden Anbieter in der Sterilgut- und OP-Versorgung zusammenschließen.

Zum neu kombinierten Unternehmen gehören auch Produkte von Clinipak Ltd., einem britischen Unternehmen, das im vergangenen Jahr von Interlock übernommen wurde. Water Street Healthcare Partners, ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf den Gesundheitssektor konzentriert, hat den Zusammenschluss des europäischen Anbieters mit dem US-amerikanischen Anbieter federführend begleitet und in das neu kombinierte Unternehmen investiert.

Interlock ist ein führender europäischer Anbieter für zentrale Sterilgutversorgungsabteilungen. Clinipak ist ein Hersteller und Distributor für die zentrale Sterilgutversorgung in Großbritannien. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 hat sich Key Surgical zu einem führenden US-Anbieter von Produkten für die Reinigung, den Schutz und die Identifizierung chirurgischer Instrumente entwickelt. Als einheitliches Unternehmen bieten Interlock, Clinipak und Key Surgical unter einem Dach eine umfassende Palette an Produkten für die Sterilgut- und OP-Versorgung für nahezu 10.000 Krankenhäuser und OP-Zentren auf der ganzen Welt.

Mads Fiig, Geschäftsführer der europäischen Geschäftsaktivitäten bei Interlock, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Kombination unserer Unternehmen und die Vorteile, die sich dadurch für unsere Kunden ergeben. Interlock, Clinipak und Key Surgical genießen

in ganz Europa und den Vereinigten Staaten hohes Ansehen für ihre Kompetenz, ihr umfassendes Produktangebot und ihren exzellenten Kundenservice. Gemeinsam bieten wir Krankenhäusern und OP-Zentren ein umfassendes Portfolio an Produkten und Verbrauchsmaterialien, die die branchenweit höchsten Qualitätsstandards für die Patientenversorgung und Sicherheit im chirurgischen Bereich unterstützen."

Gerhard Baum, Mitgründer von Interlock, fügt hinzu: "Wir haben die einmalige Gelegenheit, drei renommierte, hochwertige Marken zusammenzuführen, die in ihren jeweiligen Ländern Marktführer sind. Mit dem einheitlichen Unternehmen schließen sich Interlock, Clinipak und Key Surgical zum weltweit einzigen Anbieter zusammen, der auf die Versorgung von Krankenhäusern mit Produkten und Verbrauchsmaterialien, die deren Ziele in Bezug auf chirurgische und Patientensicherheit unterstützen, ausgerichtet ist. Darüber hinaus bietet uns die Partnerschaft mit Water Street Zugang zu einem hoch angesehenen Team mit fundiertem Know-how im Bereich Medizinprodukte und -vertrieb und einem entsprechenden Netzwerk an Ressourcen zur Förderung unseres Wachstumskurses."

Scot Milchman, CEO von Key Surgical, fügt hinzu: "Es ist offenkundig, dass immer mehr Krankenhäuser in Infektionsprävention und Initiativen für mehr Patientensicherheit investieren. Die Kombination von Interlock, Clinipak und Key Surgical schafft eine starke und umfassende globale Plattform, auf der wir aufbauen können. Gemeinsam wollen wir in die Infrastruktur des einheitlichen Unternehmens investieren und sich bietende Gelegenheiten für weitere Akquisitionen wahrnehmen, die die strategische Erweiterung unseres Produktportfolios und unserer geografischen Präsenz unterstützen."

Herr Milchman wird CEO des neuen kombinierten Unternehmens, Brian O'Connell wird President und COO, und John Savage wird CFO. Herr Fiig, langjährige Führungskraft im Gesundheitswesen, wird Geschäftsführer der europäischen Geschäftsaktivitäten. Gerhard Baum, einer der Gründer von Interlock, wird bei dem Unternehmen bleiben und für Kunden- und Lieferantenbeziehungen zuständig sein. Key Surgical, Interlock und Clinipak werden weiterhin unter ihren bestehenden Namen und Marken tätig sein und ihre Kunden bedienen.

über die finanziellen Bedingungen des Zusammenschlusses wurde Stillschweigen vereinbart.

über Interlock

Interlock ist ein führender Anbieter von Produkten für die zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) von Krankenhäusern in ganz Europa. Das Unternehmen verfügt über ein Angebotsspektrum mit 4.000 Produkten und beliefert mehr als 4.000 Krankenhäuser und OP-Zentren in 70 Ländern. Im Jahr 2016 hat Interlock Clinipak übernommen, um seine europäische Präsenz weiter auszubauen und sein Produktangebot zu erweitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lensahn, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter interlockmed.com und clinipak.co.uk.

über Key Surgical

Key Surgical ist ein führender US-amerikanischer Anbieter in der Sterilgut- und OP- Versorgung. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment mit mehr als 3.000 Produkten und Verbrauchsmaterialien für die Reinigung, den Schutz und die Identifizierung chirurgischer Instrumente und beliefert über 5.000 Kunden in 30 Ländern. Key Surgical wurde 1988 von Krankenschwestern gegründet, die den Bedarf für ein Unternehmen erkannt haben, das sich auf Produkte für die für Sterilgut- und OP-Versorgung zuständigen Abteilungen in Krankenhäusern spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA. Weitere Informationen finden Sie unter keysurgical.com.

