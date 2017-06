Bad Marienberg - Die Alternative für Deutschland (AfD) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Nach den beiden Terroranschlägen in Großbritannien erklärt AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland: "Was Theresa May über die britische Gesellschaft gesagt hat, gilt ganz besonders auch für uns: Wir sind gegenüber dem Islam schlichtweg zu tolerant.

