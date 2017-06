FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch wegen eines Berichts über eine gesenkte Inflationsprognose der EZB deutlich an Boden verloren. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1207 US-Dollar, nachdem er am Vormittag zeitweise noch mehr als 1,1280 Dollar gekostet hatte. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagmittag auf 1,1258 Dollar festgesetzt.

Nach einem ruhigen Vormittagshandel kam gegen Mittag Bewegung ins Marktgeschehen. Auslöser war eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie will erfahren haben, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen der Zinssitzung am Donnerstag ihre Inflationsprognosen bis 2019 senkt.

Dies wäre ein Hinweis darauf, dass sich die Notenbank bei der perspektivischen Straffung ihrer Geldpolitik viel Zeit lassen dürfte. Der Euro reagierte auf die Nachricht mit deutlichen Verlusten.

Die EZB trifft sich am Donnerstag zu einer auswärtigen Sitzung in Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Konkrete geldpolitische Schritte werden nicht erwartet, dafür jedoch Änderungen am Zinssignal (Forward Guidance). Unter dem Strich dürfte sich die EZB optimistischer für die Wirtschaftsentwicklung zeigen.

Die anhaltend schwache Inflation, insbesondere die den Inflationstrend umschreibende Kerninflation, gilt aber als entscheidender Grund für eine sehr langsame Straffung. Allgemein wird eine Verringerung der Anleihekäufe ab Anfang 2018 und eine erste Zinsanhebung um die Jahreswende 2018/19 herum erwartet./bgf/jkr/zb

