Zürich (ots) - Der Mietwohnungsmarkt der Schweiz und der grössten

Schweizer Städte entspannt sich weiter. Grund dafür ist ein

Nachfragerückgang nach Mietwohnungen. Die Insertionszeiten auf

Internetplattformen haben sich im Winterhalbjahr 2016/17 gegenüber

dem letzten Semester deutlich von 32 auf 37 Tage verlängert, obwohl

das Angebot der inserierten Wohnungen kaum gewachsen ist (196'187

gegenüber 193'434 Inserate). Im Vorjahr lag die Insertionszeit noch

bei 28 Tagen. Auch in den Städten hat sich der Nachfrageüberhang

weiter abgebaut. Die Zahl der Inserate hat im Jahresvergleich in fast

allen Städten zugenommen. Gleichzeitig verlängerte sich die

Insertionszeit in allen Städten, ausser in Lugano. Dies belegt, dass

auch im städtischen Mietwohnungsumfeld die Marktmechanismen

einwandfrei spielen. In den untersuchten Städten kann nicht mehr von

einer Wohnungsnot gesprochen werden. Selbst in den «Hot Spots»

Zürich, Bern und Genf mussten Wohnungen im Verlauf des Jahres

deutlich länger ausgeschrieben werden. Zu diesen Ergebnissen kommt

der Online-Wohnungsindex (OWI) des SVIT Schweiz und des Swiss Real

Estate Institute der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.



Ausführliche Medienmitteilung und detaillierte Städtereports:

http://www.svit.ch/de/svit-schweiz/publikationen



Online-Wohnungsindex (OWI)

Insertionsdauer in Tagen

Winterhalbjahr Sommerhalbjahr Winterhalbjahr

2015/16 2016 2016/17

Schweiz 28 32 37

Zürich 18 18 21

Bern 15 17 22

Lausanne 15 24 24

Winterthur 21 22 27

Genf 20 24 28

Luzern 19 23 29

Basel 20 27 30

Freiburg 25 29 30

Neuenburg 23 30 30

Chur 29 49 39

St. Gallen 33 37 41

Lugano 43 47 42



Originaltext: SVIT Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007146

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007146.rss2



Kontakt:

Medienkontakt: Ivo Cathomen, SVIT Schweiz, Tel. 044 434 78 88,

079 345 89 15, ivo.cathomen@svit.ch



Fachkontakt: Prof. Dr. Peter Ilg, Swiss Real Estate Institute,

Tel. 043 322 26 84, 043 322 26 13 (Sekretariat),

peter.ilg@swissrei.ch