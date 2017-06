IRW-PRESS: Senator Minerals Inc.: Senator Minerals vereinbart Stillhalteabkommen für Carter Lake Uran Projekt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(6. Juni 2017) - Senator Minerals Inc. (TSX VENTURE: SNR) (OTC PINK: SNRAF) (FRANKFURT: T1KA) ("Senator" oder das "Unternehmen") gibt den Abschluss einer Stillhaltevereinbarung mit der Gunnar Minerals Corp. ("Gunnar Minerals") bekannt. Hiernach räumt Gunnar Minerals dem Unternehmen das Exklusivrecht auf den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am Carter Lake Uran Projekt ein. Das Moratorium ermöglicht Senator, das Projekt unter Achtung der erforderlichen Sorgfalt weiter zu verfolgen mit der Aussicht, den Erwerb kurzfristig abzuschließen.

Das Carter Lake Uranium Projekt befindet sich in der südwestlichen Ecke des Athabasca Basins, Saskatchewan. Das Projekt umfasst etwa 1113 Hektar des Carter Lake Corridor, einer an den Patterson Lake Corridor angrenzenden Explorationszone. Das Gebiet ist reich an Bodenschätzen und beherbergt zwei der bedeutendsten Uranlagerstätten des Athabasca Basins: Nexgen's Arrow Deposit und Fission's Patterson Lake South Deposit. Das Carter Lake Uranium Projekt liegt nahe der östlichen Grenze der Clearwater Domain, etwa 21 Kilometer nordöstlich der Patterson Lake Liegenschaft. Diese hat eine gemeldete Ressourcenschätzung von insgesamt 2.011.000 Tonnen 1,83 % U3O8 mit 81.111.000 Pfund U3O8 einschließlich der R780E High Grade Zone, geschätzt auf 45079000 Pfund U3O8 bei 18,22 % U3O81. Abgeleitete Bodenschätze werden auf insgesamt 785.000 Tonnen bei 1,57 % U3O8 mit 27.157.000 Pfund U3O8 benannt, einschließlich der R780E High Grade Zone geschätzt auf 13.898.000 Pfund U3O8 bei 25,06 % U3O81. (Fission Uranium Corp. PEA 14. September 2015). Nexgen Energy Ltd. berichtete am 31. März 2017, dass die Bodenschätze der Arrow Deposit eine indizierte Mineralressource von 179,5 M Pfund U3O8 je 1,18M Tonnen enthält, mit einem Gehalt von 6,88 % U3O8, sowie abgeleitete Mineralressourcen von 122,1 M Pfund U3O8 je 4,25 Mio. Tonnen mit 1,30 % U3O8.

Das Carter Lake Uranium Projekt, das im Osten an das Purepoint, das Cameco und das AREVA's Hook Lake Projekt angrenzt, verfügt entlang der allgemeinen Explorationsstrecke der McArthur River Mine über geschätzte Abbautiefen von 400-500 Metern. Das primäre Explorationsziel am Carter Lake besteht aus etwa 4,7 Kilometern unterirdischen, leitfähigen Anomalien, die in zwei von der ESO Uranium Corp. durchgeführten Studien (einer MegaTEM-Studie in 2006 und einer VTEM-Studie in 2008) identifiziert wurden. Die Anomalien werden als leitfähiger Bodenhorizont an oder über der Diskordanz interpretiert, was auf hydrothermische Anreicherung hindeutet.

Für weitere Informationen über die geplante Übernahme des Carter Lake Uranium Projekts bitten wir unsere Leser um Nachlese und Prüfung der Senator Pressemitteilungen vom 24. bis 25. April sowie 29. Mai diesen Jahres. Der Abschluss der Akquisition geschieht vorbehaltlich der Due-Diligence-Prüfung und der Verhandlung über die endgültige Dokumentation. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es keine Gewähr dafür geben kann, dass die Akquisition zeitnah oder überhaupt abgeschlossen wird.

Peter Born, Sachkundiger und P.Geo., hat die Offenlegung von technischen Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Tim Fernback Präsident & CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Aussagen und Prognosen innerhalb dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der hier veröffentlichten spezifischen Faktoren. Die Inhalte dieses Dokuments wurden notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Informationen. Sämtliche Prognosen und Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Managements basierend auf dessen Erfahrung, sowie Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen und weiteren, unter den gegebenen Umständen vom Management als signifikant erachteten Faktoren. Nichtsdestotrotz unterliegen diese Angaben einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, so dass gegebenenfalls tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen in den Prognosen und Presseerklärung genannten abweichen. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Prognoses abweichen lassen, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der vom Unternehmen zuletzt eingereichten MD & A erfasst. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die Prognosen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten daher in Presseerklärungen oder Prognosen kein unangemessenes Vertrauen setzen.

