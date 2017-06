PA Power Automation AG: PA Power Automation AG: Han's PA mit sehr gutem Ergebnis 2016

Pleidelsheim, 7. Juni 2017 - Die PA Power Automation AG (Entry Standard, ISIN: DE0006924400) veröffentlicht heute den Ergebnisanteil für das Jahr 2016 aus dem chinesischen Joint Venture Han's PA Technology Co. Ltd., Shenzhen (Han's PA), an welchem die PA Power Automation AG 25 Prozent der Anteile hält. Han's PA erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Rekordgewinn in Höhe von TEUR 1.174. Gemäß Joint-Venture-Vertrag entfallen davon 50 Prozent auf die PA Power Automation AG. Dies entspricht einem Gewinnanteil in Höhe von TEUR 587 (2015: TEUR 437).

Die Zahlen von Han's PA hatten nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts der PA Power Automation AG für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegen und konnten deshalb nicht mit in den Konzernabschluss einbezogen werden. Nach Rücksprache mit den zuständigen Wirtschaftsprüfern findet jedoch keine Nachtragsprüfung statt, sondern die Erträge werden auf laufende Rechnung fortgeschrieben.

Bezüglich des Rechtsstreits mit Han's PA bemüht sich der Vorstand der PA Power Automation AG weiterhin um eine außergerichtliche Einigung. Sollte dies nicht möglich sein, wird im Laufe des Jahres 2018 mit einer Entscheidung des Schiedsgerichts gerechnet.

Über die PA Power Automation AG

Die PA Power Automation AG mit Sitz in Pleidelsheim ist ein deutsches High-Tech Unternehmen, das auf PC-basierte CNC Automatisierungstechnik spezialisiert ist (Soft-CNC). CNC-Steuerungen sind unverzichtbarer Bestandteil von Werkzeugmaschinen und koordinieren sämtliche Abläufe. Die PA Power Automation AG bietet ihren internationalen Kunden sowohl innovative und hochwertige Einzelprodukte, als auch Gesamtlösungen für sämtliche Anwendungsbereiche und ist heute der einzige Hersteller weltweit, der alle Bearbeitungstechnologien im High-End-Bereich mit Soft-CNC anbieten kann. Die Aktien der Gesellschaft notieren im Basic Board (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE0006924400.

