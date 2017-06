Dortmund (ots) - Die steuerliche Ermäßigung von Autogas bleibt laut Beschluss des Deutschen Bundestages vom 02. Juni 2017 bis Ende 2022 bestehen. PROGAS GmbH & Co KG begrüßt ebenso wie der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) diese Entscheidung.



"Wir freuen uns, dass unser Engagement der vergangenen Jahre Früchte trägt. Auf unterschiedlichen Ebenen der Politik hat unser Unternehmen immer wieder die Bedeutung dieses besonders umweltschonenden Kraftstoffs angesprochen und für mehr Unterstützung und Beachtung geworben. Autogas leistet einen wichtigen Beitrag für ein Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor und findet zudem eine sehr hohe Akzeptanz seitens der Verbraucher", sagt Christian Osthof, Marketingleiter von PROGAS. Das Dortmunder Unternehmen gehört mit 460 eigenen Tankstellen zu den führenden Autogasanbietern in Deutschland.



Ursprünglich sollte die steuerliche Ermäßigung von Autogas nach den Plänen des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble und dem Beschluss des Bundeskabinetts vorzeitig zum Jahr 2018 auslaufen. Ende März befürwortete der Bundesrat eine Fortführung der Steuervorteile bis Ende 2023. Die aktuelle Änderung des Energiesteuergesetzes sieht nun die steuerliche Ermäßigung von Autogas bis 2022 vor, diese soll allerdings ab 2019 schrittweise - pro Jahr um rund drei Cent je Liter - verringert werden.



Osthof ist wie der Vorsitzende des DVFG Rainer Scharr davon überzeugt, dass Autogas "auf Dauer" der Alternativkraftstoff Nummer eins bleiben wird: "Autogas schont im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen erheblich die Umwelt und erfährt eine hohe Akzeptanz bei den Verbrauchern." So verbrennt es nahezu rückstandsfrei und ist ungiftig, der Ausstoß an CO2 liegt zehn Prozent unter dem von Benzin, und Schadstoffe wie SO2, Ruß sowie andere Partikel treten praktisch nicht auf. Bei den Verbrauchern punktet Autogas aufgrund des günstigen Preises, der ausgereiften Technik und eines flächendeckenden Versorgungsnetzes mit bundesweit über 6.500 Tankstellen. Laut Kraftfahrtbundesamt (Stand 1. Januar 2017) rangiert die bundesweite Zahl der Autogas-Pkw mit 448.025 "um Längen" vor denen der Hybrid- (165.408), Erdgas- (77.187) und Elektro-Fahrzeuge (34.022).



