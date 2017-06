"Wie geht's?", ist wohl die einfachste und häufigste Frage der Welt. Unsere Kolumnistin nervt sie. Der Grund: Der Austausch von Floskeln ist nicht nach ihrem Geschmack. Warum selbst sie hin und wieder in die Falle tappt.

Wir alle wissen es: "Hello, how are you" sind die Standardsätze der USA. Und wir wissen auch, dass kein Amerikaner, den wir gerade beim Betreten eines Ladens, im Aufzug, auf dem Flur oder wo auch immer treffen, eine längere oder gar eine ehrliche Antwort erwartet. Und ja, das mögen viele und viele preisen das hier an: Es sei doch einfach nett und unverbindlich, aber besser als gar nichts zu sagen und so mürrisch wie hier die Deutschen, gerade in den Geschäften bla, bla…

Mich nervt es. Mich nervt es hier noch mehr als in den USA. Ja, die einfachste und häufigste Frage der Welt (einer meiner Kunden nennt sie auch "A…floskel): "Wie geht's?" nervt mich ungemein. Und meine Antwort noch mehr. "Gut". Floskel gegen Floskel.Egal, ob uns morgens die Spülmaschine ausgelaufen ist, der Pitch wegen schlechter Vorbereitung völlig in die Hose ging, der Vermieter die Miete erhöhen will oder der Chef doch drauf besteht, dass die Präsentation noch mal komplett überarbeitet werden muss. Mir geht's gut. Mir geht's immer gut.

Deshalb versuche ich selbst die A…floskel zu vermeiden, wenn ich nicht wirklich an einer Antwort interessiert bin. Wenn ich jemanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...